Воронежских школьников напугали слухами о близкой сдаче ОГЭ

Никаких экзаменов осенью проводить не собираются. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

24 сентября родители десятиклассников забили тревогу: якобы их детям объявили, что через три недели им предстоит сдавать ОГЭ. Причем вроде бы есть и расписание: испытания пройдут с 12 по 23 октября.

На самом деле слухи оказались близки к истине. Но все гораздо менее страшно.

- В целях экономии полученные еще до начала всеобщей самоизоляции тесты ОГЭ решили использовать. Об этом, кстати, предупреждал министр образования еще весной. Но это будет не более чем срезовое тестирование, на итоговую аттестацию никак не влияющее. Делают его для того, чтобы узнать, насколько после длительного дистанционного обучения усвоена программа, какие нужно провести корректировки, - пояснили в департаменте образования Воронежской области.

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