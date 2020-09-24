Коронавирус добрался до 38 школ Воронежской области

Пациентов с коронавирусом в больницах становится все больше. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В региональном штабе по противодействию коронавирусу сообщили неприятные цифры по заболеваниям в школах. Оказалось, что COVID-19 заразились уже 50 учеников и 38 преподавателей в 38 учебных заведениях. Кроме того, коронавирус обнаружили у одного работника кухни и одной уборщицы.

В то же время пока занятия в школах не собираются снова сделать дистанционными. Хотя разговоры об этом ходят давно. Областные власти ранее опровергали слухи, что на «дистанцонку» все учебные заведения переведут с 20-х чисел сентября.

Также предоставили обновленные данным по числу заболевших коронавирусом – этот диагноз, выявленный по методу ПЦР+, подтвержден у 18 467 жителей области. При этом выздоровели 17948. А умерли уже 187 человек.