Коронавирус в Воронеже, последние новости на 25 сентября 2020: причины роста зараженных, Covid-19 в школах, самоизоляция для отпускников

фото из архива "КП". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заседание регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом прошло 24 сентября. По данным воронежских властей, 18 467 жителей области заразились Covid-19. Окончили лечение и выздоровели 15 554 пациента. Количество умерших достигло 187. Напомним, региональный оперштаб отказался от ежедневной статистики по коронавирусу, теперь всю информацию предоставляют раз в неделю.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев сообщил, что в сентябре отмечается рост заболеваемости коронавирусом. Причины: возвращение из отпусков, рост пассажиропотока в общественном транспорте без соблюдения социальной дистанции и масочного режима, а также увеличение охватов тестируемости. По словам главного санитарного врача региона, за время эпидемии в области зарегистрировали 70 групповых очагов.

С 1 сентября в 92 школах отстранили от занятий 474 учащихся и одного преподавателя с признаками ОРВИ. Коронавирус выявили в 38 общеобразовательных учреждениях: у 50 учеников, 38 педагогов и двух рабочих. На дистанционное обучение перевили четыре школы: Курбатовская СОШ, лицей в Верхнем Мамоне, Эртильская СОШ №1, Перелешинская СОШ и 30 классов СОШ № 94 в Воронеже. В учебных заведениях нашли ряд нарушений в процессе дезинфекции, недостаточное количество бактерицидных облучателей, формальное проведение утреннего фильтра и прочее.

Жители области, прибывшие из-за рубежа, должны соблюдать режим самоизоляции до получения результата теста на коронавирус. Его воронежцы должны сдать самостоятельно по возвращении с отдыха.

В регионе разрешили проводить индивидуальные занятия с детьми в рамках допобразования.

В Воронеже от коронавируса умер известный дизайнер Александр Махинов. О смерти в соцсетях сообщили его жена Наталья и многие кдрузья. Махинову, который стоял у истоков воронежской модной отрасли, было всего 45. Он скончался от коронавирусной пневмонии в БСМП №8 после четырехмесячного лечения.