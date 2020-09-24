Cтало известно, насколько опасен коронавирус для воронежцев, больных раком

Иван Мошуров: "Сделайте все возможное, чтобы онкобольные на заразились COVID-19". Фото: Марина Колесникова.

Главный врач Воронежского областного онкологического диспансера Иван Мошуров в онлайн-формате ответил на вопрос об опасности заболевания коронавирусом для людей, страдающим от рака:

- Как известно, COVID-19 сильно бьет по иммунной системе, а она у наших больных и так очень ослаблена. А когда онкобольные находятся в стадии лечения, им проводят химиотерапию, то заражение коронавирусом переносится особенно тяжело. Вдвойне опасна эта инфекция для страдающих от рака легких. Поэтому мой совет максимально изолировать таких людей, чтобы, насколько это возможно, обезопасить их от заражения. Надо, чтобы они регулярно носили маски, меряли температуру, обрабатывали дезинфицирующими веществами руки.

Напомним, по официальным данным областного оперативного штаба, в Воронежской области за время эпидемии COVID-19 от этой болезни умерли 187 человек. Причем болезнь не щадит и людей среднего возраста. К примеру, от коронавируса умер 46-летний известный воронежский дизайнер.