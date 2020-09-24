От коронавируса умер воронежский дизайнер

В Воронеже от коронавируса умер известный дизайнер Александр Махинов, об этом в соцсетях сообщили его жена Наталья и многие коллеги и друзья. Махинову, который стоял у истоков воронежской модной отрасли, было всего 45. Он скончался от коронавирусной пневмонии в БСМП №8 после четырехмесячного лечения.

Александр Махинов создавал костюмы для студии «Волшебники двора» и Миши Гребенщикова.

- Саша Махинов был бессменным модельером “Волшебников двора” еще с 90-х годов. Со мной работал по многим телевизионным проектам в качестве стилиста. Это невероятно творческий человек, для которого мир состоял из цвета и фактуры, человек, который мог видеть красоту человека и создавать лучшие условия для того, чтобы подчеркнуть индивидуальность личности в нашем мире! - вспоминает о работе с дизайнером композитор Виталий Осошник. - Пусть небеса станут еще красивее с его приходом. Царствия небесного!

Прощание с Александром Махиновым пройдет 25 сентября на территории больницы № 8, похоронят его в селе Хреновое.