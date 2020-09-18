Спасатели ликвидировали крупный пожар под Воронежем

В селе Новогремячье Хохольского района произошел крупный пожар в четверг поздно вечером, 17 сентября. Выгорела территория примерно в 3 га. Пламя бушевало так, что спасатели смогли потушить его за час. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Там уточнили, что сообщение о пожаре на пульт дежурного поступило примерно в 20:17. Как оказалось, горела сухая трава в поле на окраине села, поэтому угрозы населению не было. Зато пламя и дым хорошо были видны из ближайших домов и мимо проезжающих автомобилей.

– До жилых домов оставался 1 км, – отметили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Ликвидировать пожар удалось к 21:19. Никто не пострадал. Точная причина случившегося устанавливается.

В регионе сохраняется высокая пожарная опасность. С начала сентября спасатели уже потушили 14 лесных пожаров и 394 ландшафтных.

Самое крупное возгорание, с которыми пришлось бороться спасателям в этом месяце, произошли в Бобровском районе. Там пожар бушевал сутки с 8 сентября и был ликвидирован 9 сентября к обеду. И в конце августа в Лискинском районе огонь подобрался вплотную к домам. Люди были эвакуированы.