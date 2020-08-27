В Воронежской области еще один лесной пожар подобрался вплотную к домам: часть людей эвакуировали

Поздно вечером 26 августа стало известно о еще одном лесном пожаре. Сначала спасатели сообщили о возгорании в Бобровском районе. Огонь там подошел практически вплотную в жилым домам, людей уже готовы были эвакуировать. Но, к с счастью, все обошлось.

А потом сообщили, что в Лискинском районе аналогичная ситуация. Там огонь на 600 метров подобрался к хутору Подлесный, в котором проживает 91 человек, в том числе 18 детей. Для эвакуации людей администрация района направила 10 автобусов. Часть жителей этим воспользовалась.

- Сообщение о загорании сухой растительности в лесу неподалеку от хутора Подлесный поступило диспетчеру системы "112" 267 августа в 14.15. По состоянию на 21.00 того же дня площадь пожара составляла порядка 20 гектаров. На его тушение задействовано 69 человек и 23 единицы техники, - сообщили в региональном ГУ МЧС.