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В Воронежской области лесной пожар угрожает населенному пунту

Людей подготовили на случай эвакуации
Татьяна МистюковаТатьянаМистюкова
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Из архива. Предоставлено ГУ МЧС по Воронежской области.

Из архива. Предоставлено ГУ МЧС по Воронежской области.

В Бобровском районе Воронежской области горит лес. Огонь уже подобрался вплотную к расположенному в непосредственной близости от него селу Карандеевка. Там проживают 70 человек.

Спасатели помимо прочей техники стянули в месту пожара спецпоезд и привели в готовность вертолет МЧС России.

Все настолько серьезно, что местные жители получили указания на счет эвакуации, и в случае неблагоприятного развития ситуации их заберут из поселка автобусы.

- В 12.56 нам поступило сообщение о загорании сухой травы в Бобровском районе на 597 км трассы М-4 “Дон”. Выявлены два очага пожара в лесу на площадях по 5 Га. На месте ликвидации пожара работают 68 человек и 23 единиц техники. Ведётся наращивание группировки, - сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.

Позже спасатели сообщили, что угрозы населенному пункту и автозаправочной станции нет.

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