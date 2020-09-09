Для спасения воронежского села от огня потребовалась помощь пожарного поезда и самолета

Фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Во вторник, 8 сентября, в Бобровском районе возник пожар в пойме реки. Горели сухие трава и камыш на площади в 10 гектаров. Ситуацию осложнял сильный порывистый ветер, который разносил пламя, угрожая перекинуть его на расположенный по соседству населенный пункт Лушниковка. Прибывшие на место ЧП пожарные начали готовить местных жителей к возможной эвакуации: подогнали автобусы, провели инструктаж.

Для борьбы с огнем привлекали 125 пожарных, 45 машин, потребовалась помощь пожарного поезда и самолета Бе-200, который сбрасывал воду на очаг.

Только к вечеру угроза миновала: по данным на 21.00 вторника на месте дежурили пожарные, велось окарауливание и проливка. Угроза населенному пункту миновала.

Утром 9 сентября пожарные продолжают борьбу с огнем.