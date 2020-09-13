В Воронежской области питье чая обернулось громким избирательным скандалом

На выборах надо держать ухо востро - даже на чай отлучаться нельзя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На избирательном участке в поселке Подгоренский Подгоренского района разразился пока самый громкий скандал нынешних выборов депутатов облдумы.

Студентка журфака ВГУ Анастасия Трусова была на этом участке наблюдателем. Опыта у нее было маловато. Поэтому, по словам девушки, она «повелась» на вроде бы безобидную заботу о себе. Ее уговорили пойти попить чаю, а пока отдать «шахматку» (документ, куда заносятся сведения о голосовавших) коллеге.

После чаепития (продлилось оно минут 15) девушка вернулась, получила назад документ и не поверила своим глазам: в нем было 50 новых галочек. При этом ранее за час приходили не более трех – четырех человек. Анастасия Трусова утверждает, что председатель избирательной комиссии предлагала ей деньги, чтобы она «забыла» об этом инциденте. Однако студентка заявила, что хочет, чтобы ее совесть была чиста. И отказалась спустить все «на тормозах».

В результате скандал дошел до того, что комментарий по нему дала заместитель председателя избирательной комиссии Наталья Репченко:

- Факт вброса ни членами избирательной комиссии, ни представителями полиции не подтвержден, проводится проверка. После закрытия участка будут сверяться бюллетени из урны и данные ведомостей.

Надо сказать, главное – чтобы сохранилась видеозапись времени, пока студентка пила чай. Если ее по каким-то причинам не будет, факт нарушения доказать будет очень трудно.

Второе по важности ЧП на выборах – сгоревший в селе Солонцы Воробьевского района избирательный участок, находившийся в сельском доме культуры. Его вынуждены были перевести в школу, а почти половине из жителей местного «куста» (около 400 из 860) придется голосовать во второй раз. Это можно сделать не до 20.00, как везде, а до 21.00.

Ну и третье происшествие случилось ночью 12 сентября в самом центре города, на улице Пятницкого в школе № 37. В располагающийся там избирательный участок влез, разбив стекло, 25-летний наркоман, житель Левобережного района. Он слегка побушевал, побил мебель, но ничего, связанного с выборами, вроде бы не тронул.

Напомним, один скандал на выборах привел к отставке долго сидевшего на своем посту председателя избирательной комиссии Воронежской области Владимира Селянина. Тогда нашли нарушения в подсчете голосов на двух избирательных участках в Тирасполе, приписанным к Воронежу. Из-за них в Госдуму проходил большой друг бывшего вице-губернатора Геннадия Макина Абубакар Арсамаков. И, напротив, «пролетала» кандидатура Ольги Епифановой. Однако у женщины были высокопоставленные покровители, которые и «раскрутили» расследование.