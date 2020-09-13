В Воронежской области сгорел избирательный участок

Пожарные потушили огонь в 4.05. Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

Жителям села Солонцы Воробьевского района, а также еще шести населенных пунктов, относящихся к его «кусту», которые предпочли проголосовать заранее, придется сделать это еще раз. Дело в том, что около трех часов ночи 13 сентября сельский клуб, где расположен их избирательный участок, сгорел.

В дежурную часть МЧС о пожаре сообщили в 3.12. На место ЧП выезжали 11 специалистов ведомства на трех машинах. К моменту их приезда огонь уже прорвался сквозь крышу здания площадью 204 квадратных метра. В 4.05 его потушили. Однако все избирательные бюллетени сгорели. В МЧС сообщили, что на поджог это ЧП не похоже, - нет характерных следов того, что кто-то умышленно подпалил клуб.

Теперь местным жителям придется голосовать на резервном избирательном участке. Необходимое резервное количество бюллетеней туда уже подвезли.

На место ЧП выехал председатель областной избирательной комиссии Сергей Канищев. Он будет контролировать, чтобы голосование на резервном участке организовали без нарушений.