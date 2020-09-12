Ночью в Воронеже наркозависимый мужчина устроил погром на избирательном участке

Избирательный участок привели в порядок для продолжения голосования с 8.00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночью 12 сентября примерно в 03.40 сотрудница полиции, охранявшая избирательный участок, расположенный в школе № 37, услышала звук разбивающегося стекла. Оказалось, что некто разнес окно. Мужчина залез в общеобразовательное учреждение на улице Пятницкого и начал громить все подряд. Об этом 12 сентября во время брифинга в Областном доме журналистов рассказал председатель Избирательной комиссии Воронежской области Сергей Канищев.

- Было разбито стекло. Повреждена мебель. В целом в помещении для голосования был беспорядок. Но что касается избирательной документации, бюллетеней и сейфов, ничего из этого не тронуто. Все осталось на месте, - подчеркнул Сергей Канищев.

Дежурившая женщина-сотрудник правоохранительных органов вызвала наряд полиции. В итоге был задержан 25-летний воронежец - житель Левобережного района. Сейчас его опрос ведут оперативники.

По предварительной информации, мужчина зависим от наркотиков. Когда его задерживали, он также был в невменяемом состоянии.

- 12 сентября в 8.00 избирательная комиссия продолжила работу. Никаких последствий, связанных с голосованием, для нас это не вызвало, - отметил Сергей Канищев. - Я надеюсь, что случившееся ночью - это не политическая акция.

Напомним, в Воронежской области досрочно 11 и 12 сентября, а также в день голосования 13 сентября по единому графику с 8.00 до 20.00 пройдут 462 избирательные кампании. Самые масштабные кампании - выборы депутатов Воронежской областной Думы и Воронежской городской думы.