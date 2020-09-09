В Воронеже ураган повалил 35 деревьев

фото пресс-центра ЖКХ

В минувшие сутки воронежцы подали в городскую диспетчерскую службу заявки на 35 упавших из-за урагана деревьев. Большинство из них убрали еще накануне вечером. Часть заявок оставили на утро среды, 9 сентября.

Напомним, 8 сентября в Воронеже бушевал шквалистый ветер, который в числе прочего повалил 20-метровое дерево на крышу жилого дома. Махина разбила больше 100 квадратных метров шифера.

А в области ураган лишил света жителей шести районов. Последствия аварии ликвидировали к утру среды.