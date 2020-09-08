В Воронеже от порыва ветра 20-метровый тополь упал на кровлю многоэтажки

Фото: пресс-центр ЖКХ

8 сентября тополь высотой 20 метров не устоял перед порывами ураганного ветра, о котором вчера предупреждали метеорологи. Около 18:00 дерево упало на крышу дома № 6 по улице 45 Стрелковой Дивизии. Для двухэтажного здания 1953 года постройки это оказалось серьезным ударом. Дом и до этого считался ветхим.

Фото: пресс-центр ЖКХ

Упавшее дерево росло в пяти метрах от дома. Оно было здоровым, о чем свидетельствовала зеленая листва. Так что причин для его опиловки или удаления не было.

- Пострадало большее 100 квадратных метров шиферного покрытия, также были повреждены стропила и обрешетка. На данный момент с кровли убрали все фрагменты дерева, которые могли привести к дальнейшему ее разрушению, - комментирует и.о. директора УК Коминтерновского района Александр Корзун.

Утром 9 сентября коммунальщики планируют убрать с кровли оставшиеся небольшие ветки и листву, а затем привезти материал и приступить к восстановительным работам. Капремонт той же кровли запланирован лишь на 2022 год.