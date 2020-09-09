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В шесть районов Воронежской области вернули электроснабжение, нарушенное ураганом

Над ликвидацией последствий аварий трудились 54 бригады энергетиков
Елена ФЕДЯШЕВАЕлена ФЕДЯШЕВА
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Жителям шести районов Воронежской области вернули электричество, которое пропало из-за повреждения линий электропередач из-за прошедшего накануне урагана. Света не было в населенных пунктах Хохольского, Семилукского, Панинского, Новоусманского, Рамонского и Лискинского районов.

Для энергоснабжения социальных объектов потребовалась подключение резервных источников питания. Над устранением аварийных ситуаций работали 54 аварийно-восстановительные бригады, состоящие из 185 человек и 75 единиц спецтехники.

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