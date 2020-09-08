Под Воронежем несколько населенных пунктов остались без электричества из-за ураганного ветра

Не зря метеорологи предупреждали о дождях, грозах и ураганном ветре: 8 сентября от непогоды пострадали жители ряда населенных пунктов Семилукского и Хохольского районов. Они из-за сильных порывов ветра остались без электричества.

В аварийно-восстановительных работах участвуют двенадцать бригад «Россети Центр Воронежэнерго» - это 68 человек. Кроме того, задействована 21 машина. В случае необходимости резервное энергоснабжение могут организовать для социально значимых объектов.

Энергетики рекомендуют держаться в стороне от линий электропередачи. Помните: нельзя приближаться к провисшим или оборванным проводам. Если на вашем пути лежит провод, не подходите к нему ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии - отходите от провода, не отрывая стопы от земли.

- Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону Контакт - центра «Россети Центр» 8-800-220-0-220, по телефону +7 (915) 369-69-69 в Viber или на портале светлаястрана.рф, - отметили в «Россети Центр Воронежэнерго».