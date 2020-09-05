В Воронежской области выявили коронавирус еще у 105 человек

Из архива "КП".

На субботу, по данным федерального штаба по борьбе с коронавирусом, в Воронежской области выявили ковид еще у 105 человек. Это едва ли не максимальный прирост за последний месяц. К сожалению, в очередной раз приходится констатировать, что инфекция пока не собирается покидать воронежский регион. Всего с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 14645 жителей. В том числе, в управе Железнодорожного района заразились инфекцией три сотрудника.

В активной стадии болезнь протекает у 964. Всего выздоровело 13558.

А вот по умершим информация регионального штаба по борьбе с инфекцией существенно расходится с федеральным. Местные утверждают, что от коронавируса за все время умерло 140 человек. В то же время по данным федерального штаба - 123.

Напомним, к 4 сентября в Воронежской области провели почти полмиллиона лабораторных исследований на COVID-19.