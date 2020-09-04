В Воронеже работники управы Железнодорожного района заболели коронавирусом

По данным управы, у всех контактировавших с заболевшими коллег взяли тесты на коронавирус. Они оказались отрицательными. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В управе Железнодорожного района заразились COVID-19 три сотрудника.

- У всех контактировавших с заболевшими работниками коллег взяли тесты на коронавирус. Их результаты отрицательные, - сообщили в управе. – Помещения продезинфицированы. В режиме работы изменений нет: граждан принимает по видеоконференцсвязи. В крайнем случае, если проблема требует личного присутствия специалиста, он спускается к проходной и разговаривает с посетителем с соблюдением социальной дистанции.

По неофициальной информации, все трое заразившихся работников управы сейчас находятся у себя дома, болезнь у них протекает легко.

Напомним, недавно в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о самых крупных очагах заболевания коронавируса в Воронежской области. Это Воронежский центр ракетного двигателестроения, Рамонский дом-интернат для престарелых и инвалидов, больница «Электроника», отделение областной психиатрической больницы в поселке Орловка Хохольского района, поселок Дубровка Терновского района и отделение одного из банков.

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