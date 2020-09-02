С начала пандемии от коронавируса умерли 140 воронежцев

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Ко 2 сентября от осложнений коронавируса скончались 140 жителей Воронежской области. Такие данные озвучил региональный штаб по борьбе с распространением ковида. За неделю болезнь унесла жизни 15 человек.

Напомним, ежедневного регистрируют по сотне заболевших коронавирусом. С начала пандемии в нашем регионе у 14 340 человек подтвердили ковид анализом мазка в ротовой полости. На сегодняшний день вылечились 12 812 пациентов. Учитывая тех, кому диагноз поставили по томографии легких, выздоровевших 15 042 человек.

Среди заболевших коронавирусом у 55% пациентов есть симптомы ОРВИ, у 25% – нет клинических проявлений, у 19% – внебольничная пневмония.

По данным Роспотребнадзора, в течение последних трех недель рост заболеваемости ОРВИ составил 43%. В области началась прививочная кампания против гриппа. Первую партию вакцины для взрослых передали в медорганизации.