В Воронеже по поводу стрельбы в Северном лесу возбудили уголовное дело

Раненого мужчину забрала скорая. Фото: Соцсети

По поводу стрельбы в Северном лесу, случившейся вечером 29 августа, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Напомним, по рассказам очевидцев, мужчина, гулявший с семьей, наступил на лежавшую часть забора в лесу (кстати, установленного незаконно). На него накинулись крепкие молодчики, видимо, охранники этой территории. Мужчину скрутили, повалили, один из «качков» сел на него. А в соседа, попытавшегося ему помочь, и вовсе выстрелили из травматического пистолета.

Этот инцидент «взорвал» ситуацию с Северным лесом, который уже давно втихую вырубали. Не только больные деревья, но и здоровые, хотя маскировали это под санитарные чистки. Что и подтвердило сообщение прокуратуры о возбуждении уголовного дела. По данным надзорного ведомства, под пилу пошли 48 сосен.

Так вот эту вырубку, видимо, и призван был охранять от глаз местных жителей незаконно появившийся забор. 30 августа у одного из домов на прилегающей к Северному лесу улице Миронова состоялось собрание жильцов. Оно вылилось в поход части людей к забору. В итоге его свалили.

Незаконный забор возмущенные люди повалили вечером 30 августа. Фото: Максим ГОРОХОВ

Ну а молодчикам, любящим показать силушку богатырскую на мирных людях, а также стрелять из травмата по живым мишеням, грозит либо штраф от 300 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

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