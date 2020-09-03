На железных дорогах Воронежской области в 2020 году погибли десять человек

Момент смертельного удара током 17-летнего школьника. Фото: кадр с видео

В пресс-центре ЮВЖД сообщили о трагедиях на железных дорогах, случившихся за восемь месяцев 2020 года. В ведомстве рассказали, что за это время десять человек погибли, еще восемь были ранены.

По сравнению с тем же периодом 2019 года число смертей и увечий достаточно сильно сократилось. За восемь месяцев прошлого года на железных дорогах области погибли 19 человек, еще семь получили травмы.

Основная причина трагедий – переход путей в неположенных местах и удары током. Напомним, два смертельных ЧП случились в последний месяц лета. В ночь на 28 августа под колесами грузового локомотива погибла 12-летняя девочка, жительница села Елизаветовка Павловского района. А 9 августа зачем-то полез на вагон 17-летний юноша и получил удар током. От жутких травм он затем умер в больнице.

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