В Воронежской области на видео попал удар током подростка на крыше вагона

Юношу в момент ЧП даже не было видно из-за возникшего огненного столба. Фото: кадр с видео

В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили жуткое видео ЧП, случившегося вечером 9 августа на станции Россошь. На нем юноша появляется на крыше вагона, проходит несколько шагов, поворачивается. И тут вокруг него поднимается огненный столб. Подросток после удара током ничком падает с крыши вагона на пути.

Напомним, 17-летнего юношу забрали в больницу, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

Сотрудники разных ведомств не устают предупреждать, что лазания по вагонам и мостам, где висят высоковольтные проводы, смертельно опасно. Однако не все к их советам прислушиваются.

Видео не рекомендовано для просмотра детей до 18 лет и очень впечатлительных людей