17-летнего юношу ударило током на железнодорожной станции в Воронежской области

Парень случайно задел провода. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

ЧП случилось вечером 9 августа на станции Россошь. Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО, 17-летнего юношу ударило током. По предварительной информации, парень забрался на стоящий грузовой поезд и случайно задел провода. С места происшествия подростка забрала бригада скорой помощи, в тяжелом состоянии его доставили в одну из больниц города.

Сейчас сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства произошедшего. Правоохранители просят всех соблюдать правила безопасности на объектах железной дороги.