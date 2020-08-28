Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Воронежской области товарняк сбил насмерть 12-летнюю девочку

Школьница переходила пути глубокой ночью
Юрий КозловЮрийКозлов
КомментироватьОставить комментарий
Транспортные полицейские выясняют, как девочка оказалась одна ночью на железнодорожных путях.

Транспортные полицейские выясняют, как девочка оказалась одна ночью на железнодорожных путях.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В ночь на 28 августа на перегоне между станциями Шипов Лес и Павловск произошла трагедия. Под колеса грузового локомотива попала 12-летняя девочка, жительница села Елизаветовка Павловского района

- Школьница переходила пути около трех часов ночи, - сообщили в Юго-Восточном линейном управлении МВД России на транспорте. – Машинист, увидев девочку, резко затормозил, но скорость состава была значительная, и мгновенно он остановиться не мог. Тем не менее его действия, конечно, будут проверять. Равно как будут выяснять, что делала школьница в такой час на железнодорожных путях и почему она оказалась без присмотра родителей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ЧП