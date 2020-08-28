В Воронежской области товарняк сбил насмерть 12-летнюю девочку

Транспортные полицейские выясняют, как девочка оказалась одна ночью на железнодорожных путях. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В ночь на 28 августа на перегоне между станциями Шипов Лес и Павловск произошла трагедия. Под колеса грузового локомотива попала 12-летняя девочка, жительница села Елизаветовка Павловского района

- Школьница переходила пути около трех часов ночи, - сообщили в Юго-Восточном линейном управлении МВД России на транспорте. – Машинист, увидев девочку, резко затормозил, но скорость состава была значительная, и мгновенно он остановиться не мог. Тем не менее его действия, конечно, будут проверять. Равно как будут выяснять, что делала школьница в такой час на железнодорожных путях и почему она оказалась без присмотра родителей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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