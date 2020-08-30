После инцидента со стрельбой в Северном лесу Воронежа может появиться экопарк

Территория может быть включена в комплексный план благоустройства Воронежа Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

На официальной странице правительства Воронежской области в социальных сетях появилось сообщение, что 30 августа с жителями местных домов встретится руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Наталья Ветер.

Примечательно, что инициативная группа, борющаяся за сохранность Северного леса, как раз, должна была собраться 30 августа в 19.00. Для координации действий их призывали вступить в группу. Позже некто начал срывать объявления с приглашениями на сбор.

Напомним, 29 августа некие «охранники» избили мужчину на глазах его жены, а также выстрелили из травматического пистолета в другого воронежца, попытавшегося остановить конфликт. Сейчас в обстоятельствах происшествия разбирается полиция.

Тем временем, застройщик, финансовая компания «Аксиома», впервые сделала открытое заявление, что не собирается вести какую-либо застройку в Северном лесу и готова обменять свой участок на предлагаемый властями.

По-прежнему остается необъяснимо, почему в Северном лесу, расположенном между улицами Миронова и Мордасовой, имеющем статус охраняемой территории, на этой неделе поставили забор. Законно ли он вообще стоит? Держится в секрете и имя владельца участка, вокруг которого возник конфликт.

Губернатор Александр Гусев сообщил, что на следующей неделе проведет совещание по проблеме. В том числе пройдет обсуждение путей выхода из нее.

Депутаты облдумы и гордумы также заявили, что владельцы земельных участков должны получить участки в другом месте, а Северный лес должен перейти в собственность региона. Вероятно, будет инициировано предложение о включении этой территории в комплексный план благоустройства Воронежа. В Северном лесу должен быть создан экопарк.