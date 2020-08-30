Воронежский застройщик, владеющий частью Северного леса, согласился обменять участок

По-прежнему держится в секрете и имя владельца участка, вокруг которого возник конфликт. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

На инцидент, произошедший 29 августа в Северном лесу, отреагировали в финансовой компании «Аксиома» - ей, как раз, принадлежит один из участков зеленой территории. Напомним, некие «охранники» избили мужчину на глазах его жены, а также выстрелили из травматического пистолета в другого воронежца, попытавшегося остановить конфликт.

- Мы не собираемся вести там какую-либо застройку и готовы обменять наш участок на предлагаемый властями. Переговоры по этому вопросу сейчас ведутся, - прокомментировал генеральный директор «Аксиомы» Иван Кандыбин.

Хотя власти и до этого заявляли, что застройка на территории Северного леса недопустима, но это по сути первый прямой комментарий от самого застройщика по поводу спорного участка.

- Как известно, вся эта территория принадлежит не только «Аксиоме», но и десяткам других владельцев. Вчерашний инцидент не имеет к нам никакого отношения: место, где это произошло, принадлежит другому собственнику. Мы осуждаем такие действия в отношении жителей города и никогда не проводили и не будем проводить подобное, - уверяет Иван Кандыбин.

Однако по-прежнему остается необъяснимо, почему в Северном лесу, расположенном между улицами Миронова и Мордасовой, имеющем статус охраняемой территории, на этой неделе поставили забор. Законно ли он вообще стоит?

По-прежнему держится в секрете и имя владельца участка, вокруг которого возник конфликт. Кто нанял охранников, которые посчитали, что им дозволено нападать на местных жителей? И самое главное - кто понесет ответственность за произошедшее 29 августа? Пока эти вопросы остаются без ответа.

Кстати, полиция установила всех участников конфликта, произошедшего 29 августа в Северном лесу. Изъяты 2 травматических пистолета «Оса».