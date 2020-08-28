В Воронежской области вместо выходного во время выборов школьников ждет дистанционное обучение

Обучение онлайн не нравится большинству родителей и детей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 августа на заседании оперштаба по противодействии коронавируса правительства Воронежской области озвучили окончательное решение о том, как построить работу школ региона в дни выборов.

Руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов сообщил, что образовательные учреждения, где размещены избирательные участки, 11, 12 и 14 сентября будут работать дистанционно. Напомним, опыт накоплен богатый: школы из-за пандемии коронавируса, ушли на учебу онлайн с 6 апреля. И только с 1 сентября, как уверяют чиновники, вернутся в школы.

Ранее в мэрии Воронежа сообщили, что в дни выборов у школьников будет выходной. Однако областные начальники решили иначе.

Между тем, большинство родителей к замене традиционного обучения на дистанционное относится негативно. Тому же Олегу Мосолову приходилось опровергать слухи, что с 21 сентября образовательные учреждения снова перейдут на режим работы онлайн.

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