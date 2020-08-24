Без масок и в одном классе: как воронежские школьники будут учиться с 1 сентября

Учеба в регионе начнется в традиционной форме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начало нового учебного года уже практически наступило. Однако из-за коронавируса оно будет не совсем обычным. У родителей и самих школьников множество вопросов по поводу организации учебы и обеспечения мер безопасности. На основные вопросы по этой теме нам ответил руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов.

Какие дополнительные меры введут в школах в связи с коронавирусом?

Основной принцип, который начнет действовать в учебных заведениях, - принцип разобщенности. За каждым классом закрепят свой кабинет, а учителя-предметники будут переходить из аудитории в аудиторию. Дистанцировать ребят внутри одного коллектива не будут: не требуют нормативы, да и площади школ не позволят.

Кроме того, учеников будут запускать в здание несколькими потоками. Возможно, из-за этого в некоторых классах сместится начало занятий.

- Если родители привели детей вместе, но они заходят в разных группах, никто не будет просить ребенка подождать 20 минут, а потом зайти. Все будет использоваться в разумных пределах, - рассказывает Олег Мосолов.

Температуру измерять будут?

На входе ко всем школьникам и сотрудникам учебного заведения применят, так называемый, утренний фильтр. Если у ребенка температура окажется повышенной, его отведут в отдельную комнату и сообщат об этом родителям. Спустя время, проведут повторное измерение. Ведь у повышенной температуры может быть много персональных факторов. Такая схема уже была отработана во время ЕГЭ. Если признаки болезни у школьника не пропадут, подключатся медики, которые и определят план дальнейших действий.

Придется ли носить маску?

Использовать маски не требуется ни от школьников, ни от учителей. В обязательном порядке средства индивидуальной защиты - только для технического персонала и сотрудников столовой. Но если педагог или школьник сами захотят носить маску, им никто не запретит.

Как быть с дисциплинами, для которых требуются специально оборудованные аудитории?

Разумеется, для уроков химии, информатики, физики, технологии нужны особые помещения. Такие кабинеты закрепят за каким-то классом. Дети по-прежнему будут приходить сюда только на время урока. После каждого занятия помещения обработают спецсредствами.

Как детей из разных классов будут «разобщать» во время перемен?

- Мы понимаем, что максимальное, 100-процентное, разобщение невозможно. Ребенку нужна двигательная активность, он должен выйти из класса, пройтись по коридору, побегать на улице, на игровой площадке. Это все естественная потребность. Но мы будем стараться донести через родителей, что нужно дистанцироваться. Если у учреждения большая территория, то попытаемся разделить ее так, чтобы параллели младшей, средней и старшей школы не пересекались, - объяснил Олег Мосолов.

Хватит ли учебным заведениям региона дезинфицирующих средств?

Обрабатывать школьные помещения будут по определённому графику, с определённой периодичностью. Проветривания, влажная уборка и т. д. Также по территории школы: в холлах, коридорах, столовой, у туалетов разместят санитазеры.

Как рассказал Олег Мосолов, все средства, которые требуются на текущий момент школам, закуплены. Приобретены они за счет муниципального и областного бюджета. Самим школам тратиться не придется. Кроме того, для обеззараживания воздуха для школ региона приобрели более двух тысяч рециркуляторов. Технику применяли уже во время сдачи ЕГЭ.

Разрешат ли родителям заходить в здания школ?

Вопрос этот возник не просто так. Напомним, в начале августа чиновники сообщили, что торжественные линейки 1 сентября пройдут только для первоклашек и выпускников 9 и 11 классов. А на прошлой неделе стало известно, что директора учебных заведений могут попросить родителей не приходить на линейку, если площадь школы не позволяет разместить всех на безопасном расстоянии.

Так вот, в обычный день запрета на посещение школы не будет. Мамы и папы (особенно младшеклассников) смогут проводить ребенка в класс и переговорить в случае необходимости с педагогом. Однако пока действует масочный режим, родители должны заходить в школу в средствах защиты. И в целом руководство школ будет просить минимизировать взрослых такие посещения.

Поменяется ли что-то в процессе питания в связи с пандемией?

Принципиальных изменений работа пищеблока не претерпит. Главное нововведение - персонал обяжут работать в масках и перчатках. Во всех школах (с учетом возможностей) постараются организовать дробный график приема пищи. Кроме того, в столовой постараются минимально задействовать школьников. Ребята либо совсем не будут помогать, либо будет один дежурный для класса.

Когда начнутся занятия в учреждениях допобразования?

Кружки и секции не будут работать до 15 сентября. Как отметил глава департамента, это принципиальный момент. Ведь в учреждениях дополнительного образования занимаются дети не только из разных классов, но из разных школ. Сейчас же важно, чтобы круг общения ребят не расширялся. Заработать полноценно система допобразования должна к октябрю.

К слову, каких-либо массовых мероприятий в школах тоже пока не будет. Провести классный час или другое творческое мероприятие в рамках одного класса – можно. Для двух – уже нельзя.

При каких обстоятельствах возможен переход на дистанционное обучение?

По словам Олега Мосолова, «дистанционка» возможна ровно при тех же обстоятельствах, которые мы наблюдали весной: когда эпидситуация угрожала здоровью большого количества людей. Сейчас же ситуация стабильная, поэтому обучение начнется в традиционном формате со всеми мерами предосторожности.

- Абсурднее всего, когда звучат конкретные даты перехода на дистанционное обучение: 20-21 сентября. Откуда они? Общество уже изменилось. Выработался определенный иммунитет. Скоро начнется вакцинация, надеюсь, она тоже даст результат. Соблюдение всех правил поможет нам работать в обычном формате, - добавил глава департамента.

Решились ли проблемы некоторых школьников с нехваткой техники и отсутствием интернета?

- Мы понимали, что с этими вопросами надо разобраться. В частности, для штатной работы образовательных организаций, то есть для использования технологий смешанного обучения, без карантинных мероприятий, - рассказывает Олег Мосолов.

В течение лета за счет средств нацпроекта в область закупили более 3000 устройств, около 500 компьютеров предоставили депутаты. В общем, остроту проблемы, как считает Олег Николаевич, решить удалось. Что касается интернета: школы и дома учителей продолжают подключаться, также интернет пытаются провести в отдаленные села.