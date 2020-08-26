В большинстве школ Воронежа в сентябре будет дополнительный выходной день

11 сентября парты в школах, где проходят выборы, будут пустыми. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах, где в дни выборов действуют участковые избирательные комиссии (УИК), 11 сентября будет выходным днем. Об этом сообщили в управлении информации мэрии.

При этом избирательные участки располагаются в 108 из 121 школ Воронежа. Поэтому внеплановый выходной будет у большинства учеников города.

В то же время в Воронежской области пока точной информации о том, будут ли работать школы, где пройдут выборы, 11 сентября, не дали.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса голосование будет длиться три дня – 11, 12 и 13 сентября. В Воронеже будут проходить выборы в городской и областной парламент, в районах определят глав городов и сел, а также местных депутатов.

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