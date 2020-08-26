Военная прокуратура возобновила расследование по делу смерти срочника в Воронеже

Военная прокуратура возобновит расследование по факту гибели 19-летнего солдата-срочника Дмитрия Вебера из Иркутской области. В одной из воинских частей Воронежа он проходил службу, должен был участвовать в параде Победы. Но утром 5 апреля нашли его тело с многочисленными травмами. Военные следователи посчитали, что в его смерти никто не виноват, и закрыли дело.

А теперь снова его возобновит, после обращения депутата Госдумы от Иркутской области Александра Якубовкого.

- Написал обращение на имя главного военного прокурора РФ Валерия Петрова с просьбои возобновить расследование по факту смерти военнослужащего и взять его под контроль. Прише л ответ - производство предварительного следствия возобновлено. Назначена повторная судебно-медицинская экспертиза. Проводить ее будут эксперты ФГКУ 111 Главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны РФ, - сообщил политик на своей странице в Instagram.

Напомним, в ночь с 30 на 31 марта Дмитрий украл у сослуживца банковскую карту. Об этом узнали в части. Вернуть деньги парень не смог. Предполагая, что он их потратил на что-то незаконное, у него взяли экспресс-тест мочи на наркотики, который дал положительный результат. А дальше опекун умершего Ирина Самедова создала петицию на информационном ресурсе change.org. В ней женщина утверждала, что ей доставили закрытый гроб. Она его открыла и ужаснулась. По словам Ирины, тело приемного сына было изрезано. Женщина сообщает, что направила тело на повторное вскрытие в город Тайшет. Эксперты сделали вывод, что раны нанесены тупым предметом, возможно заточкой, при жизни и в разное время, на протяжении одного-семи дней.