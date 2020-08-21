В Воронеже закрыли на карантин общежитие ВГУ

Стало известно о том, что по предписанию санитарных врачей закрыли на карантин общежитие № 4 ВГУ (улица Фридриха Энгельса, 8а). Там живут преимущественно иностранные студенты.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, на эту меру пошли из-за того, что один из жильцов, студент ВГУ, заболел коронавирусом. Как всегда в таких случаях, общежитие закроют, как минимум, на 14 дней.

Напомним, ранее также из-за болезней жильцов закрывали общежития №№ 3 и 4 опорного университета. После двухнедельного карантина и то, и другое открыли.

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