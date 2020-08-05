В Воронеже открыли после карантина еще одно общежитие

Общежитие № 3 опорного университета снова открыли. Фото: со страницы Антона Ходунова в Фейсбуке.

В общежитии № 3 воронежского опорного университета завершился карантин. Об этом сообщил проректор вуза Антон Ходунов на своей странице в Фейсбуке. Он заявил, что новых случаев заболеваний нет, поэтому карантин и закончился.

Напомним, общежитие № 3 закрывали из-за болезни одной из студенток. Коронавирус у нее диагностировали 22 июля, сначала закрыли этаж, где она жила, а потом и все общежитие.

Таким образом, оба общежития опорного университета, закрывавшиеся на карантин, приступили к нормальной работе. Ранее, 31 июля, открыли здание на девятом километре, где обитают, в основном иностранные студенты. Причина карантина там была схожая с общежитием № 3 – также заболел один из учащихся, живущих там.