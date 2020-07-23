2020-07-23T14:36:41+03:00
Общество

В воронежских общежитиях студенты заболели коронавирусом

Здания закрыли на карантин
Юрий КОЗЛОВ
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Обоих заболевших госпитализировали, их состояние стабильное.Обоих заболевших госпитализировали, их состояние стабильное.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В двух общежитиях Воронежского опорного университета объявили карантин. Сделали это после того, как стало известно о том, что заболели коронавирусом два живущих там студента. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

В среду, 22 июля, опасную заразу обнаружили у девушки из общежития № 3 на улице 20-летия Октября, 77. Она почувствовала себя плохо 21 июля. А 22-го у нее подтвердился коронавирус. В здании общежития сейчас находятся 15 студентов, по каким-то причинам не уехавших домой. Пока они изолированы, но в вузе ждут решения специалистов Роспотребнадзора, закрывать на карантин все общежитие или только один этаж.

Еще раньше, 17 июля, на входе в вуз студенту-иностранцу из общежития № 4 на 9-м километре померяли температуру, она оказалась высокой. Ему сделали тест на коронавирус, заболевание подтвердилось. Студента поместили в специально подготовленный в здании изолятор. Общежитие закрыли на карантин. Там сейчас живут 60 человек, в основном, иностранцы. Для них организовали горячее питание, в общежитии провели дезинфекцию.

Сейчас двух заболевших отвезли в больницу, врачи оценивают их состояние как стабильное.

Напомним, на днях очаг коронавируса обнаружили на Перелешинском сахарном заводе в Панинском районе. Сотрудники Роспотребнадзора по фактам массы нарушений санитарного законодательства возбудили административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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