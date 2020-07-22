2020-07-22T13:19:55+03:00
Общество

На предприятии в Воронежской области обнаружили очаг коронавируса

За это исполнительного директора могут оштрафовать на 150 тысяч рублей
Артем ИЛЬИН
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На Перелешинском сахарном комбинате заболели коронавирусом четыре работника - не исключено, что из-за нарушения санитарных норм.На Перелешинском сахарном комбинате заболели коронавирусом четыре работника - не исключено, что из-за нарушения санитарных норм.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стало известно о том, что на Перелешинском сахарном комбинате в Панинском районе заболели коронавирусом четыре работника. Проверка Роспотребнадзора показала, что на предприятии нарушали множество санитарных норм.

В туалетах, на складах и в мастерской комбината не было раковин для мытья рук, моющих средств, полотенец, дезинфицирующих растворов, антисептиков. Кроме того, на предприятии в санузле мастерской во время проверки было просто грязно, да и сантехника на комбинате чистотой не отличалась. Графиков проведения уборки и дезинфекции с периодичностью каждые два часа также не было. Не все в порядке с безопасностью от коронавируса на транспорте, перевозившем работников, - автомобили не дезинфицировали. Кроме того, на предприятии не было запаса масок и перчаток, в итоге люди работали без них, на входе на комбинат руки сотрудников не обрабатывали антисептиком. Не проводили и дезинфекцию кулеров питьевой воды.

В итоге возбудили административное дело по статье 6.3 части 2 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих». Ответчиком по нему выступает должностное лицо – исполнительный директор. Ему грозит штраф – от 50 до 150 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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