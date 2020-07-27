В Воронеже еще одно общежитие закрыли на карантин из-за коронавируса

27 Июль 2020 2020-07-27T16:36:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Общежитие № 3 Воронежского опорного вуза на улице 20-летия Октября, 77 все-таки решили закрыть на карантин полностью из-за заболевшей коронавирусом студентки. Напомним, о том, что у нее обнаружили эту заразу, стало известно 22 июля. Тогда в вузе приняли решение закрыть этаж, где жила девушка, и запросили специалистов Роспотребнадзора, нужно ли переводить на карантин все здание. Санитарные врачи решили, что лучше закрыть общежитие полностью. Сейчас там находятся 14 человек, по разным причинам не уехавших домой.

Напомним, при схожих обстоятельствах 17 июля закрыли на карантин еще одно общежитие опорного университета - № 4 на Московском проспекте, 179. В тот день при входе в вуз у студента-иностранца смерили температуру, и она оказалась высокой. А потом подтвердился коронавирус. В общежитии сейчас живут 60 человек, в основном, иностранцы. Для них организовали горячее питание и провели дезинфекцию помещений. На данный момент новых заболеваний коронавирусом там не обнаружили.

Обоих заболевших госпитализировали.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU