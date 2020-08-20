Роспотребнадзор: у 26% воронежцев коронавирус протекает бессимптомно

Воронежский Роспотребнадзор дал сводные процентные данные по заболевшим коронавирусом в регионе.

У 54% заразившихся болезнь протекает с симптомами ОРВИ, у 26% - бессимптомно. По предварительным оценкам Роспотребнадзора, 10% жителей Воронежской области обладают иммунитетом к коронавирусу, сообщил региональный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Напомним, на 20 августа число жертв коронавируса в Воронежской области достигло 119 человек.

В ближайшее время в регион поступит 9182 дозы первой вакцины от коронавируса.