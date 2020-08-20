В первой партии в Воронежскую область поступит 9182 дозы вакцины от коронавируса

Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Воронежской области сообщил, что в ближайшее время в регион поступит первая партия российской вакцины от ковида. В нашу область привезут 9 182 дозы. Первыми вакцину получат медики, учителя, люди с хроническими заболеваниями и те, кто входит в группу риска.

Напомним, по состоянию на 20 августа от ковида в регионе скончались 119 человек. По данным оперштаба, по результатам анализов с начала пандемии болезнь диагностировали у 13053 жителей Воронежской области.