Коронавирус в Воронеже: 20 августа сообщили о еще 6 умерших

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

20 августа оперштаб по борьбе с распространением коронавируса в Воронежской области сообщил о новых жертвах ковида: умерли еще 6 человек. Всего с начала пандемии от осложнений нового вируса скончались 119 человек (напомним, на 18 августа их было 113).

Напомним, по данным оперштаба, по состоянию на 20 августа, диагноз коронавирус методом анализа из ротовой полости подтвердили у 13053 человек. Выздоровевших с начала наблюдений - 11525 человек, у которых болезнь диагностировали по мазку изо рта, и 13681 (с учетом выздоровевших, болезнь которых подтвердили по компьютерной томографии легких).