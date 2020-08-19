В полиции закрыли дело по обвинению в фейке воронежского фельдшера

Из архива "КП".

В райотделе полиции по Новоусманскому района закрыли административное дело в отношении фельдшера местной РБ Александра Косякина. Напомним врач скорой помощи пожаловался на отсутствие защитных костюмов в период пандемии коронавируса, а также рассказал о случаях халатности в районной больнице.

В департаменте здравоохранения по Воронежской области резко ответили на критику Александра и назвали все его доводы фейком. И чуть ли не сразу после этого на доктора завели дело по распространению ложной информации.

И вот стало известно, что "административка", по которой хотели привлечь Косякина. развалилась еще до суда - дело закрыли за истечением срока давности (он составляет три месяца). Об этом рассказал адвокат фелдьшера Илья Сиволдаев:

- За три месяца полиция не смогла собрать убедительные доказательства виновности Косякина. У них не было на это шансов, так как все, что он говорил, соответствовало действительности. Это подтверждается имеющимися у него документами и могло быть подтверждено показаниями его коллег-свидетелей. Поэтому можно сделать вывод, что фейков Косякин не распространял.

В полиции нам не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.