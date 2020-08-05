В Воронеже стала известна судьба трех городских озер

Пока снова заполнили только озеро в Центральном парке. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

В Воронежском Центральном парке (бывший «Динамо») завершили работы по очистке дна озера. Напомним, искусственный водоем, глубина которого местами доходит до трех метров, полностью спустили, чтобы как следует почистить. Рыбу из него достали и отпустили в водохранилище. Там еще водились черепахи. «Тортилл» отдали в местный зоопарк. Живность в озеро уже не вернут.

- На данный момент озеро, питающееся водой из естественных родников, уже вновь заполнилось. Вскоре в нем планируется очистить воду озонированием и введением пробиотика. Озеро могут слить еще раз в случае, если будет принято решение о создании там композиции к выставке «Город-Сад», - рассказали в управлении информации мэрии Воронежа.

Схожая ситуация с так называемым «Лебединым озером» на улице Минской. Только там водоем спустили, почистили, но пока снова заполнять не стали.

- Дело в том, что там дно должно хорошо подсохнуть, его было довольно трудно чистить, основание там не такое удобное для этой процедуры, как в Центральном парке.Кроме того, там заменят обветшавшие бетонные плиты. Они как раз и лежат в основании озера. До них сейчас трудно добраться тяжелой технике, она может завязнуть в иле. Родники там не такие мощные, как на «Динамо», поэтому заполнение озера будет идти из искусственной скважины. Рыбу и другую живность туда тоже не планируют запускать, - сообщили в мэрии.

По озеру на улице Новосибирской в микрорайоне Машмет несколько другая ситуация.

- Там водоем просто чистят от водорослей, - уточнили в мэрии. – При этом обследуют стену рядом с озером, которую ранее сильно размыло во время дождей. Задача – выяснить причину и устранить ее.

Озеро на Машмете очищают от водорослей. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

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