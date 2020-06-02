В Воронеже на видео попала вода, пробившая стену

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:12:24+03:00

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В паблике «Воронеж VRN» ВКонтакте выложили видео, на котором можно заметить, как вода сильно размыла стену на улице Новосибирской в микрорайоне Машмет. Девушка за кадром говорит, что впечатление такое, что поток льется прямо из стены, он выбивает кирпичи и всю грязь несет в ближайшее озерцо.

В городской администрации прокомментировали это ЧП так:

- На место после сообщения о происшествии выехали представители управы Левобережного района, а также сотрудники профильных организаций. Они выяснили, что потоки дождевой воды размыли тротуар возле подпорной стены, вода размыла часть кирпичей. Место будет огорожено до принятия решений по устранению последствий ливня. Облицовка будет восстановлена за счет того, кто ее делал, если не истекла гарантия, либо за счет организации, на балансе которой находится эта территория.

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Вода пробила стену на улице Новосибирской.

ИСТОЧНИК KP.RU