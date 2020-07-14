В Воронеже приступили к очистке заросшего озера на улице Минской

14 Июль 2020 2020-07-14T13:52:53+03:00

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В Воронеже почистят искусственный пруд на улице Минской. Раньше там была пара лебедей, потом осталась одна самочка Даша, но и она там долго не смога находиться. В итоге лебединое озеро (так назвали пруд в народе) осталось без своей главной достопримечательности.

Теперь в городской администрации пообещали почистить водоем, отремонтировать прилегающую к нему разбитую детскую площадку, а также позаботиться еще об одних небольших существах, появившихся там по прихоти людей.

- Сейчас на озере проводится откачка воды, которая займет неделю, и тины с уборкой водорослей со дна. В ходе работ планируется отловить черепашек, которых запустили туда жители. Прорабатывается вопрос о передаче животных в воронежский зоопарк. Сегодня же рядом с озером демонтирована аварийная детская площадка. Новую планируют установить уже в августе, - рассказали в администрации Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU