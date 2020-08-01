2020-08-01T21:05:22+03:00
Общество

В Воронеже на видео попал мальчик на велосипеде, проехавший шесть полос дороги на красный

К счастью, машины ехали медленно и его не задели [видео]
Артем ИЛЬИН
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Мальчик чудом остался цел и невредим.Мальчик чудом остался цел и невредим.Фото: кадр с видео
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Трагедией едва не завершилась поездка маленького велосипедиста через шесть полос на улице Некрасова. На видео попало, как мальчик достаточно быстро, но однако едва не задевая машины (особенно в начале своего пути) благополучно достигает противоположной стороны тротуара.

В комментариях к видео, размещенному в паблике «Мой и твой Воронеж» горожане призывают родителей юного велосипедиста провести с ним, скажем так, «воспитательную работу». В то же время отмечают и дисциплинированность водителей, не гнавших перед «зеброй».

Напомним, недавно случилась случилась страшная трагедия. 6 июля «Тойота Рав 4» сбила двух велосипедистов: 10-летнего школьника и его 49-летнего отца. Мальчика спасла проезжавшая рядом девушка, а вот его папа погиб. Водитель уехал с места аварии, но его быстро нашли.

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На велосипеде через 6 полос! на красный. Воронеж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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