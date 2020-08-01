В Воронеже на видео попал мальчик на велосипеде, проехавший шесть полос дороги на красный
Трагедией едва не завершилась поездка маленького велосипедиста через шесть полос на улице Некрасова. На видео попало, как мальчик достаточно быстро, но однако едва не задевая машины (особенно в начале своего пути) благополучно достигает противоположной стороны тротуара.
В комментариях к видео, размещенному в паблике «Мой и твой Воронеж» горожане призывают родителей юного велосипедиста провести с ним, скажем так, «воспитательную работу». В то же время отмечают и дисциплинированность водителей, не гнавших перед «зеброй».
Напомним, недавно случилась случилась страшная трагедия. 6 июля «Тойота Рав 4» сбила двух велосипедистов: 10-летнего школьника и его 49-летнего отца. Мальчика спасла проезжавшая рядом девушка, а вот его папа погиб. Водитель уехал с места аварии, но его быстро нашли.
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На велосипеде через 6 полос! на красный. Воронеж.
ИСТОЧНИК KP.RU