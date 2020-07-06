2020-07-06T15:40:53+03:00
Происшествия

Под Воронежем "Тойота" сбила двух велосипедистов: взрослый умер, ребенок в больнице

Авария произошла на 10-м км дороги "Воронеж-Тамбов"
Ярослав ИВАНОВ
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6 июля днем джип снес двух велосипедистов. Авария произошла в 13.15 на 10-м километре автодороги «Воронеж-Тамбов». 66-летний водитель автомобиля «Тойота-Раф 4», следовавший в сторону Воронежа, сбил двух велосипедистов, двигавшихся в попутном направлении.

В итоге 49-летний мужчина умер на месте аварии, 10-летнего мальчика госпитализировали. Виновник ДТП скрылся, но его быстро нашли. Экипаж ДПС, следуя по автодороге, заметил на обочине разыскиваемый автомобиль, водитель которого ремонтировал колесо. Машина имела следы механических повреждений.

Сотрудники полиции устанавливаются обстоятельства аварии.

Напомним, 5 июля в Новой Усмани 28-летний водитель ВАЗ-2109 сбил 14-летнего велосипедиста, а затем скрылся с места аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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