2020-07-17T13:29:26+03:00
Общество

В Воронеже наградили девушку, спасшую 10-летнего мальчика

Ребенок ехал с 49-летним отцом на велосипедах, обоих сбила «Тойота», мужчина погиб. А школьника спасла Валентина Столповская [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Валентине Столповской вручили благодарственное письмо.Валентине Столповской вручили благодарственное письмо.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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17 июля в региональном УГИБДД начальник ведомства Евгений Шаталов вручил благодарственное письмо, подписанное руководителем воронежской полиции Михаилом Бородиным, Валентине Столповской. Эта девушка спасла жизнь 10-летнему школьнику, попавшую в страшную аварию вместе с отцом.

6 июля около часа дня мальчик ехал на велосипеде. Рядом крутил педали его 49-летний отец. Оба велосипеда сбила «Тойота Рав-4», мужчина погиб на месте. Водитель иномарки не остановился. Зато сразу нажала на тормоза Валентина Столповская. Девушка развернула свою машину, остановилась рядом с местом ДТП и бросилась к мальчику. До приезда «скорой» она оказала ребенку первую помощь. Водителя «Тойоты» вскоре задержали: инспекторы ДПС заметили на обочине мужчину, ремонтировавшего колесо. Оказалось, что именно он сбил велосипедистов.

Валентина Столповская, в тот день познакомившаяся с матерью спасенного ею ребенка, продолжает с ней общаться, старается морально поддержать женщину, лишившуюся мужа.

Евгений Шаталов поблагодарил Валентину Столповскую за неравнодушие к чужой беде. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Евгений Шаталов поблагодарил Валентину Столповскую за неравнодушие к чужой беде.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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