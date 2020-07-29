2020-07-29T19:56:15+03:00
Звезды

Будет ли в этом году у Платоновского фестиваля зарубежная программа, решат после 15 августа

Посмотрят на эпидемиологическую ситуацию по коронавирусных в Воронеже
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Выступления зарубежных коллективов и артистов в рамках Платоновского фестиваля остаются под вопросом. Войдет ли в афишу десятого форума искусств зарубежная программа, региональные власти решат после 15 августа - на это повлияет эпидемиологическая обстановка по коронавирусу.

С 30 июля снова открываются фестивальные кассы. Билеты на события Платоновского фестиваля можно будет купить в Камерном театре, Воронежском концертном зале и театре оперы и балета. Также билеты доступны онлайн – на сайте фестиваля или на сайте билетного оператора Кассир.ру.

- В первую очередь билеты будут продаваться на спектакли и концерты российских театров и музыкантов, - отметили в дирекции Платоновфеста. - После известия о переносе фестиваля за прошедшие более чем два месяца возвращено всего 7% билетов. Часто это связано с тем, что зрители живут в других городах и не смогут приехать в Воронеж в сентябре.

Напомним, в этом году из-за коронавируса Платоновский фестиваль впервые пройдет осенью, с 13 по 27 сентября, и предложит зрителям новые форматы и проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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