На десятом Платоновском фестивале покажут «Воронежский кейс»

30 Июль 2020 2020-07-30T08:03:18+03:00

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Поскольку из-за коронавируса в этом году Платоновский фестиваль не может представить в Воронеже мировой театр в том же объеме, что и в предыдущие годы, дирекция решила перенаправить свои усилия и показать стране и миру достижения воронежских театров. Впервые Платоновский фестиваль собирает «Воронежский кейс»: с 15 по 20 сентября в афише форума появятся лучшие воронежские спектакли последних двух сезонов.

В программу «Воронежского кейса» вошли следующие постановки:

- «Двенадцатая ночь» Никитинского театра, режиссер Юрий Муравицкий;

- «Бальзаминов» Камерного театра, режиссер Михаил Бычков;

- «Плот медузы» Камерного театра, хореограф Павел Глухов;

- «Вечер с Чарльзом Буковски», Публичное чтение автора, Камерный театр, режиссер Надя Кубайлат;

- «Aheym / Арлекинада.New/ Anima» театра оперы и балета, хореографы: Софья Гайдукова, Константин Матулевский;

- «Танцуем Мандельштама» Камерного театра, хореографы: Владимир Варнава, Ульяна Чепурина, Александр Литягин, Константин Матулевский, Ольга Васильева, Константин Кейхель, Никита Чумаков, Павел Глухов;

- «Крокодил» театра кукол имени Вольховского, режиссер Виктор Шрайман;

- «Маскарад» театра драмы имени Кольцова, режиссер Владимир Петров.

-Мы назвали эту программу «Фестивальный формат», потому что спектакли, которые в нее вошли, с одной стороны, не могли появиться в Воронеже без влияния фестивалей, без «свежего воздуха» и обмена опытом, а с другой стороны, они мобильны (что важно для их гастрольной судьбы), по-европейски актуальны и могли бы войти в афишу многих российских и зарубежных театральных смотров, - отметили в дирекции Платановфеста.

ИСТОЧНИК KP.RU