Афиша десятого Платоновского фестиваля пополнилась спектаклями российских театров

29 Июль 2020 2020-07-29T17:55:08+03:00

В Воронеж привезут постановки театра на Таганке и театра имени Пушкина

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Театральная афиша юбилейного фестиваля пополнилась новыми проектами. В Воронеж привезут премьеру легендарного Театра на Таганке «Lё Тартюф. Комедия» режиссера Юрия Муравицкого. Это постановка переосмысляет традиции французского фарса, в столице ее называют хитом сезона.

- Хочется реабилитировать комедию, которую принято считать «низким» жанром. Смех, как и слезы, имеет очищающий эффект. Дает возможность посмотреть на себя cо стороны. Наш спектакль играет с эстетикой площадного театра и его карнавально-фарсовой природой, – говорит режиссер Юрий Муравицкий.

Показы спектакля пройдут 17 и 18 сентября в 19.00 в театре драмы.

Второй спектакль, который дополнит программу фестиваля, – комедия Московского драматического театра имени Пушкина «Рыцарь пламенеющего пестика» британского режиссера Деклана Доннеллана. Его спектакли уже были представлены на фестивале – «Буря» в 2011 году и «Зимняя сказка» в 2017 году по пьесам Шекспира. В этот раз режиссер обращается к одноименной комедии Фрэнсиса Бомонта, современника Шекспира. Премьера состоялась в 2019 году в театре Les G meaux в Париже, затем постановку показали в Москве, Мадриде, Лондоне.

Спектакль поднимает вопросы взаимоотношения искусства и толпы, качества самого искусства, информационных манипуляций в современном обществе, границ дозволенного…

«Рыцарь пламенеющего пестика» можно будет увидеть 26 сентября в 20.00 и 27 сентября в 18.00 в Воронежском концертном зале.

ИСТОЧНИК KP.RU