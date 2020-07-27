В Воронеже могут появиться еще три стрит-арта уличного художника Яна Посадского

27 Июль 2020 2020-07-27T15:05:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в мэрии Воронежа состоялась встреча уличного художника Яна Посадского и градоначальника Вадима Кстенина. Молодой человек показал ему три новых творческих проекта, реализовывать которые только одними партизанскими методами будет сложно. Напомним, жители города очень хорошо знакомы с творчеством креативного Яна: это он оставил на исторической брусчатке проспекта Революции надпись "Не докапывайся!", это он написал на заборе хлебзавода №4 "Хлеба и зрелищ", и наконец, стеклянный гаечный ключ высотой с пятиэтажный дом в центре города - тоже его рук дело.

На этот раз молодой человек предлагает разместить на здании «Дома связи» (проспект Революции, 35), в котором сейчас находится офис «Ростелекома» надпись «Achtung minen!» («Осторожно, мины!»).

- Существует легенда, что такая надпись в годы войны была над лестницей в подвал этого здания, где располагались телеграфные аппараты и аккумуляторные батареи. Она испугала немцев и, возможно, спасла оборудование, – рассказал Ян Посадский.

Второй проект - «Река Воронеж» предполагает нанесение геометрической абстракции, символизирующей силуэт исторического русла реки Воронеж, на одно из зданий ТЭЦ-1. Оно по своим габаритам схоже с Петровским яхт-клубом («Цейхгаусом»), который находился напротив объекта – на Петровском острове.

И третий - «Улыбка». Ян Посадский предлагает разместить эту работу на проспекте Революции напротив площади Победы, где ранее располагалось незаконное кафе.

- В нем художник намерен объединить воспоминания горожан о кафе «Улыбка», которое появилось в середине прошлого века у Помяловского спуска и имело интересную вывеску, а также знаменитую на весь мир улыбку первого космонавта Юрия Гагарина, корабль которого на орбиту выводили двигатели, в том числе, воронежского производства, - пояснили в мэрии.

Чтобы все это реализовать, мэрии нужно будет договориться с собственниками помещений, а также спросить воронежцев, что они обо всем этом творчестве думают.

ИСТОЧНИК KP.RU