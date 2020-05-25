2020-05-25T19:53:49+03:00
Общество

В центре Воронежа появился стеклянный гаечный ключ высотой с пятиэтажный дом

Однако увидеть его смогут лишь те, кто активирует AR-модель
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Фото — Андрея ГребениковаФото — Андрея Гребеникова
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Стеклянный гаечный ключ высотой с пятиэтажный дом, - необычный арт-объект с элементами дополненной реальности появился в центре Воронежа.

По словам автора, Яна Посадского, такой ключ производился на предприятии Вильгельма Столля в начале ХХ века. Не даром на рукояти инструмента с обеих сторон написано «Воронежъ» и «Т-во В.Г.Столль и Ко», а посередине - ушко, напоминающее замочную скважину.

«Ключ Столля» можно теперь найти у дома №92 по улице Карла Маркса. Правда, обнаружить его сможет далеко не каждый. Дело в том, что перед обычным глазом предстанет лишь плоское изображение ключа на черной плите. Чтобы увидеть настоящее волшебство, нужной перейти по ссылке qr-кода. Вы открываете instagram-маску, наводите на объект и активируйте AR-модель - вот оно чудо!

фото — Андрея Гребеникова

фото — Андрея Гребеникова

Ян Посадский с помощью проекта хотел напомнить об истории одного из старейших предприятий Воронежа, товариществе механического завода Столля. Более десяти лет назад он прекратил свое существование. Крупицы старых зданий, прямо напротив его же новоиспеченного памятника — продолжают разрушаться.

- Этот проект никем не заказан. Много времени работа не заняла. Дня три. Вначале я все делал водоэмульсионной краской. Выбрал «сухой» день. Но как только мы покрасили, ночью начался ливень. Работа не успела высохнуть. Краску просто смыло. Тогда я решил купить баллончики с краской. Но мне вначале не хватило. Пришлось докупать. Поэтому работа затянулась, - рассказал «КП-Воронеж» Ян Посадский.

Над 3D-моделью работал Руслан Шульгин, а над анимацией - Сергей Галкин. Эта работа с утверждениями заняла две недели.

фото — Андрея Гребеникова

фото — Андрея Гребеникова

Ян Посадский рассказал, что существующее изображение не должно смыть дождем, однако, конечно, со временем оно будет терять свой вид. Автор говорит, что если город, в том числе его власти, оценят эту идею, то с их помощью он готов поддерживать арт-объект в существующем виде.

В 2019 году 24 мая на пешеходном бульваре по улице Карла Маркса появился памятник выдающемуся предпринимателю, общественному деятелю и меценату Вильгельму Столлю.

Видео - Диана Вешкурцева:

Ключ Столля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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